Zoom, Disney+ ed esercizio fisico: ecco le migliori app di App Store del 2020

Tempo di bilanci anche per l'App Store di Apple. Il colosso di Cupertino, come ogni anno, ha diffuso la lista delle migliori applicazioni e giochi del 2020, che mai come quest'anno sono lo specchio di ciò che abbiamo vissuto: non è un caso che sia presente Zoom, oltre che tanti client per l'esercizio fisico e lo streaming.

L'applicazione iPhone dell'anno è Wakeout, sviluppata da Andres Canella e che secondo il colosso di Cupertino "ha portato la ginnastica dolce negli home office e nelle classi di didattica a distanza", contribuendo a creare momento di spensieratezza e di inclusività.

L'app iPad dell'anno è ovviamente Zoom. Nata come uno strumento di nicchia, è diventata un vero fenomeno mondiale, al punto che è usata anche per le conference call in ambito lavorativo oltre che tra amici. In un modo in cui non è possibile incontrare di persona amici e parenti, Zoom si è rivelata uno strumento essenziale per mantenere i rapporti lavorativi e fisici.

Su Mac l'app dell'anno è stata Fantastical, l'app per il calendario che è stata premiata anche in passato grazie alle numerose funzioni presenti.

Su Apple TV, invece, la spunta Disney+, la piattaforma di streaming della casa di Mickey Mouse che ha fatto incetta di abbonati. Per quanto riguarda Apple Watch, invece, a spuntarla è stata Endel, un'app che promette di conciliare gli utenti col sonno.

“Quest’anno più che mai alcuni dei nostri momenti di maggiore creatività e connessione sono avvenuti con le app, e questo è stato possibile grazie allo straordinario lavoro di sviluppatori che hanno proposto esperienze utili e innovative nel corso dell’anno” ha affermato Phil Schiller nel comunicato di Apple.