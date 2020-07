Ecco Zoom for Home: il touchscreen da 599 Dollari per le videochiamate

La pandemia ci ha abituato a conoscere Zoom, che è diventato uno standard per le conference call. La società cinese, grazie ad una collaborazione con DTEN, si è lanciata nel comparto hardware ed ha annunciato Zoom for Home, un touchscreen progettato appositamente per effettuare le videochiamate sulla piattaforma.

Prodotto da DTEN, il dispositivo è costituito da uno schermo touch da 27 pollici circondato da tre fotocamere grandangolari per i video in alta definizione ed 8 microfoni. E' ovviamente preinstallato Zoom, con un'interfaccia progettata ad-hoc per offrire facile accesso a tutte le funzioni dell'app.

Il responsabile di Zoom Rooms, Jeff Smiths, ha spiegato che il team lo ha progettato pensando alla facilità d'uso: Zoom For Home infatti non necessita di alcuna configurazione. Basta semplicemente estrarlo dalla scatola ed accenderlo, inserendo il codice di accoppiamento con l'account ricevuto sul laptop o sullo smartphone. Dopo di che basterà scegliere, con un tap, la funzione desiderata e quindi effettuare una chiamata o iniziare una riunione.

Gli sviluppatori hanno lavorato per consentire agli utenti di collegare l'app al calendario. In questo modo tutti gli impegni saranno visualizzati sulla barra laterale. Il device supporta anche la condivisione dello schermo e può essere collegato ad un laptop o uno smartphone attraverso una tecnologia ad ultrasuoni che riprende il funzionamento del Bluetooth, ma al posto di inviare un segnale radio emette un suono tra 18 e 22 kHz.

Il costo non è accessibile: in attesa delle versioni di Neat Bear e Poly Studio X Series, il dispositivo di DTNET avrà un costo di 599 Dollari.

Zoom è stato anche usato per i matrimoni a New York, ma in piena pandemia è stato vietato da società come Google.