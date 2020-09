Zoom introduce l'autenticazione a due fattori su PC e smartphone

Soltanto dopo cinque mesi dalle numerose lamentele riguardo i problemi di sicurezza dell’applicazione Zoom, la compagnia ha finalmente deciso di aggiungere il supporto all’autenticazione a due fattori (2FA) sia al programma per PC che per smartphone e tablet. L’annuncio è stato pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda.

I benefici dell’autenticazione a due fattori ormai li conoscono molti utenti e ancora più aziende: la maggiore sicurezza è il primo e più evidente, seguito dai costi ridotti per garantire la protezione di dati sensibili, maggiore semplicità nella gestione delle credenziali e altro ancora. La decisione di aggiungerla anche all’applicazione per videochiamate Zoom, divenuta popolare durante la quarantena nonostante altri problemi come lo zoombombing, in realtà era già stata presa ma attuata soltanto nella versione web. Ora invece tutti gli utenti potranno accedere alla nuova feature sia su desktop che dispositivi mobili.

Come funzionerà? Come tanti altri sistemi 2FA: i codici per il login verranno generati via Google Authenticator, se collegato a Zoom, o direttamente inviati tramite SMS al vostro telefono - per quanto quest’ultima opzione sia considerata meno sicura in quanto più facile da intercettare. In caso di smarrimento del dispositivo mobile, allora Zoom permetterà agli utenti di recuperare il codice via mail per accedere all’account.

Nonostante questi provvedimenti, necessari per rendere l’app Zoom più sicura, la compagnia avrebbe iniziato ad agosto a dire addio alla Cina per concentrarsi sulle loro attività negli Stati Uniti ed evitare ban o sanzioni frutto delle crescenti tensioni tra il paese asiatico e gli USA.