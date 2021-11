Zoom introduce pubblicità a inizio e fine chiamate agli utenti con account gratuito

Ad accompagnare la trascrizione automatica dei sottotitoli lanciata su Zoom c’è anche una brutta notizia per i possessori di account gratuiti. L’azienda ha infatti annunciato il lancio di un programma pubblicitario che introdurrà annunci a inizio e fine chiamate e webinar a chi non paga alcuna quota per utilizzare il servizio.

Come già sappiamo, Zoom è una piattaforma che sì consente l’utilizzo gratuito grazie al piano Base, ma include piani Pro, Business ed Enterprise per team di lavoro e aziende che vogliono godere di maggiori benefici. I costi sono notevoli, ma si tratta di cifre necessarie a mantenere il servizio attivo per tutti. A causa della mancanza di un numero elevato di abbonati, però, i gestori di Zoom si sono visti costretti a cercare altre soluzioni.

Per questo motivo, prossimamente gli utenti con piano Base vedranno annunci pubblicitari in caso di partecipazione a chiamate e videochiamate ospitate da altri utenti Base. Il test iniziale consisterà nella visualizzazione di pubblicità nella pagina del browser al termine della riunione, ma non va esclusa l’implementazione anche in altre aree in seguito alle prime prove. Il banner pubblicitario verrà quindi visualizzato come da immagine in fondo alla notizia, appena sopra alla schermata della chiamata.

Janine Pelosi, Chief Marketing Officer di Zoom, ha dichiarato quanto segue: “Questo cambiamento garantisce che i nostri utenti Basic gratuiti possano continuare a connettersi con amici, familiari e colleghi con la stessa, solida piattaforma che abbiamo sempre offerto”. Insomma, un passo necessario che intende anche “convertire” parte dell’utenza Base ai piani a pagamento. Sarà di successo, o causerà un esodo di utenti verso altri lidi?

E sempre a proposito di piattaforme per videoconferenze, Microsoft Teams non verrà più supportato su certe versioni di Android più datate a partire dal 2022.