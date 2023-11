Lo zoom di iPhone 16 Pro sarà ancora migliore: in arrivo delle novità

In una nuova nota di ricerca pubblicata dall’analista Ming-Chi Kuo, si continua a parlare delle novità che ha in serbo Apple per la gamma di iPhone 16 in arrivo il prossimo anno nei negozi. Nella fattispecie, gli ultimi rumor si soffermano sui modelli Pro e sulle prestazioni a livello fotografico.

Kuo, che da sempre è ritenuta una fonte molto affidabile su tutto quanto concerne il mondo Apple, ritiene che sia iPhone 16 Pro che Pro Max includeranno un teleobiettivo tetraprismatico con zoom più potente. Apple ha introdotto questo nuovo sistema di lenti a tetraprisma con l’iPhone 15 Pro Max, che come noto include uno zoom ottico 5x. Tale tecnologia però non è stata portata sul modello Pro “base”, per rimarcare la differenza dal top di gamma assoluto sebbene per molti si sia trattata di una scelta dovuta a vincoli di spazio. Kuo nella nota osserva anche che il fornitore di lenti Largan ha migliorato la resa rispetto a quanto fatto inizialmente, e probabilmente anche questo aspetto influirà sulla scelta di Apple.

iPhone 16 Pro dovrebbe anche sfoggiare uno schermo più grande, da 6,3 pollici rispetto ai 6,1 pollici del modello attuale: questo incremento si tradurrà in uno spazio maggiore dove inserire la fotocamera. Questo, oltre che il miglioramento della produzione, permetterà quindi di portare su iPhone 16 Pro l’obiettivo tetraprismatico.

Non è chiaro se a ciò si aggiungeranno anche altri miglioramenti a livello fotografico nel 2024: alcuni rumor emersi nelle scorse settimane parlavano di una “fotocamera con super teleobiettivo” con lunghezza focale molto più lunga, ma non sono arrivate conferme o smentite a riguardo.

Tra le altre novità si parla anche dell’utilizzo del grafene in iPhone 16 per dire addio al surriscaldamento.