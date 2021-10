Zoom lancia la trascrizione automatica dei sottotitoli per tutti gli account

Lo scorso mese Zoom ha presentato molte novità per l’omonima piattaforma dedicata a videochiamate e conferenze. Molte di esse erano ancora in fase di sviluppo, ma una in particolare è stata presentata proprio oggi: la trascrizione automatica dei sottotitoli è ufficialmente disponibile per tutti.

L’annuncio è giunto tramite il blog ufficiale della società. Dal post citiamo quanto segue: “Siamo lieti di annunciare che i sottotitoli generati automaticamente (noti anche come trascrizione live) sono ora disponibili su tutti gli account Zoom Meetings gratuiti. Questa funzione, che fornisce sottotitoli automatici durante una videochiamata Zoom, è disponibile anche per gli account Zoom Meetings e Zoom Video Webinar a pagamento. Per noi è importante che tutti possano connettersi, comunicare e partecipare con successo utilizzando Zoom. Senza gli strumenti di accessibilità adeguati, le persone con disabilità devono affrontare enormi barriere quando utilizzano soluzioni di videocomunicazione. Ecco perché siamo concentrati sulla creazione di una piattaforma accessibile a tutti e funzionalità come i sottotitoli generati automaticamente, parte importante di questa missione”.

Allo stato attuale la funzionalità supporta solo l’inglese; tuttavia, come specificato durante la conferenza annuale Zoomtopia, entro fine 2022 saranno ben 12 le lingue supportate e non va escluso un aumento futuro. Il funzionamento è semplice: una volta attivata tramite il pulsante apposito con l’icona rettangolare e la sigla “CC”, essa inizierà a generare automaticamente i sottotitoli al dialogo in corso. Ovviamente non sarà una trascrizione perfetta e in tempo reale, anzi ci sarà una certa latenza (come su YouTube) per consentire al sistema di raccogliere il feed audio e trascriverlo. La disponibilità anche per account Zoom gratuiti, però, è un piacevole e importante passo avanti.

Sempre a proposito di app per videoconferenze, Microsoft Teams a breve non sarà supportato da certe versioni di Android.