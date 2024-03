Zoom non verrà più supportato su alcuni iPhone a partire da marzo 2024

Dopo aver illustrato il funzionamento di Zoom su Apple TV, è giunto il momento di tornare a trattare su queste pagine il popolare servizio di videochiamate. Infatti, si avvicina il termine di supporto per l'app per alcuni iPhone.

A tal proposito, come ricordato anche da portali come 9to5Mac, nonché soprattutto come indicato nell'ambito delle release note del portale ufficiale di supporto di Zoom, a partire dalla versione dell'applicazione in fase di rilascio nel mese di marzo 2024 non saranno più supportati i dispositivi iOS 11 e iOS 12.

Si fa insomma immancabilmente riferimento ad iPhone datati, considerando che i modelli che fanno uso di una versione del sistema operativo pari a iOS 13 o superiore potranno continuare a fare uso della versione aggiornata dell'app del servizio anche dopo l'update coinvolto, ma è sempre bene essere a conoscenza della situazione.

Infatti, là fuori ci sono ancora delle persone che fanno uso di dispositivi Apple con un buon numero di anni alle spalle e Zoom rappresenta un servizio non di poco conto. In ogni caso, di certo il termine del supporto per le versioni di iOS citate in precedenza non sorprende più di tanto, visto che, ad esempio, iOS 11 è stato rilasciato nel 2017, ovvero ormai 7 anni fa.