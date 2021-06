Zoom si prepara ad abbattere le barriere linguistiche e rivoluzionare le videoconferenze

In un particolarissimo 2020, caratterizzato da un vero e proprio boom delle videoconferenze per via dello smart working e della didattica a distanza, tutti i player del mercato hanno cercato di perfezionare le loro piattaforme e migliorare l'esperienza complessiva.

Zoom in particolare ha battuto record su record, riuscendo a farsi apprezzare da un pubblico sempre più vasto per la sua stabilità e affidabilità ma al contempo è riuscita a migliorarsi costantemente diventando uno dei migliori servizi in circolazione. Ora però l'azienda mira a cambiare le carte in tavola, di nuovo.

Con una mossa a sorpresa infatti, Zoom dovrebbe formalizzare a breve l'acquisizione di Kites, azienda specializzata nella traduzione simultanea: "Siamo continuamente alla ricerca di nuovi modi per offrire felicità ai nostri utenti e migliorare la produttività delle riunioni, e le soluzioni MT saranno fondamentali per migliorare la nostra piattaforma per i clienti Zoom in tutto il mondo. Con le nostre missioni allineate per rendere la collaborazione senza attriti, indipendentemente dalla lingua, dalla posizione geografica o da altre barriere, siamo fiduciosi che l'impressionante team di Kites si adatterà perfettamente a Zoom".

Una piccola startup fondata nel 2015 da Alex Waibel e Sebastian Stüker. Grandissimo entusiasmo anche da parte del team, "Kites è emersa con la missione di abbattere le barriere linguistiche e rendere l'interazione linguistica senza interruzioni una realtà della vita di tutti i giorni e ammiriamo da tempo Zoom per la sua capacità di connettere facilmente le persone in tutto il mondo [...] Sappiamo che Zoom è il miglior partner per Kites per aiutare a far progredire la nostra missione e siamo entusiasti di vedere cosa avverrà dopo sotto l'incredibile motore di innovazione di Zoom".

Di recente è stata introdotta anche una simpatica funzionalità per autosabotarsi su Zoom ed evitare le conferenze più noiose. L'avete mai provata?