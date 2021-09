Zoom, in arrivo tante novità: traduzione live, lavagne virtuali e debutto su Facebook VR

Nella giornata odierna, lunedì 13 settembre 2021, Zoom ha tenuto la conferenza annuale Zoomtopia per presentare molte funzionalità inedite in arrivo pensate soprattutto per il lavoro in smart working o ibrido. Tra di esse figurano in particolare la traduzione live multilingue delle chiamate Zoom, le lavagne digitali e il supporto a Facebook VR.

Tutte queste novità sono state elencate anche nel comunicato stampa dedicato, dove è possibile trovare anche alcune GIF che mostrano maggiormente nel dettaglio il funzionamento di alcune di esse.

La novità principale, che però è ancora in fase di sviluppo in vista di un lancio “definitivo”, riguarda la trascrizione automatica di sottotitoli in inglese da altre lingue supportate. Questa funzionalità è già nota agli utenti Zoom da giugno 2021, quando la società decise di acquisire Kites, azienda specializzata nella traduzione simultanea. Solo a partire da questo mese, però, finalmente sarà disponibile una versione beta per comprendere meglio il funzionamento degli algoritmi e del machine learning che su occuperanno prima di trascrivere ciò che viene detto e poi di fornire a ogni partecipante la traduzione nella lingua desiderata. Secondo quanto spiegato da Zoom, “entro fine 2022” verranno supportate 12 lingue; l’elenco completo, però, potrebbe includerne di più in futuro.

Altra feature inedita è Zoom Whiteboard, lavagna digitale che permetterà di interagire con disegni, grafici e quant’altro da PC e tablet. In tale contesto sarà possibile anche aggiungere post-it, commenti, note e tanto altro, persino tramite realtà virtuale grazie all’integrazione con Oculus Horizons Workrooms, applicazione pensata da Facebook e Oculus per le riunioni a distanza con Oculus Quest 2.

Ancora, Zoom Rooms Smart Gallery permetterà di visualizzare più feed video dei partecipanti alla chiamata così da garantire una maggiore partecipazione di tutti gli utenti, mentre la funzione di “hot desking” consentirà ai dipendenti di prenotare scrivanie e spazi negli uffici tramite una mappa interattiva personalizzabile dai datori di lavoro.

Buona parte di queste feature verranno lanciate gratuitamente nel corso del 2022 con aggiornamenti dedicati, ma novità come la traduzione simultanea richiederanno il pagamento di una quota aggiuntiva non specificata.