Zoom sta scomparendo dalla Cina per evitare problemi con gli USA

La compagnia americana Zoom, famosissima in tutto il mondo per la sua app per videoconferenze rivelatasi particolarmente di successo durante la quarantena, sta pensando di dire addio alla Cina a causa delle crescenti tensioni del paese asiatico con gli Stati Uniti.

L’annuncio arriva direttamente da Zoom, che ha dichiarato di non voler più vendere direttamente o aggiornare i servizi ai clienti il cui indirizzo di fatturazione è nella Cina continentale. Ogni attività di Zoom sul territorio dovrà passare attraverso partner, i quali proporranno sul mercato dei prodotti integrati con la tecnologia di Zoom stessa, fornendo servizi di localizzazione migliori.

Dunque, dopo TikTok, attualmente nel limbo tra il ban dagli Stati Uniti e l’acquisizione da parte di Microsoft, anche l’azienda di Eric Yuan dovrà giocare le proprie carte con cautela per assicurarsi un futuro negli USA. Ad aprile i report delle agenzie di controspionaggio americane avevano infatti segnalato dei problemi a livello di sicurezza e dei possibili legami con la Cina, mettendo già a repentaglio il successo dell’applicazione.

Altri problemi relativi alla privacy degli utenti erano emersi anche a marzo, quando si è scoperto che l’applicazione Zoom Cloud Meeting per iOS inviava dati a Facebook all’insaputa degli utenti, problema risolto poco tempo dopo con una patch apposita.