Zoom tocca quota 300 milioni di utenti, a fine 2019 erano 10 milioni

Zoom è l'applicazione del momento, ed è a tutti gli effetti il fenomeno tech della quarantena. L'applicazione ha riscosso un successo importante in quanto ha permesso alle persone di collegarsi con videochiamate durante il lockdown, come confermato dai numeri d'utilizzo che ora parlano di 300 milioni attivi quotidianamente.

L'annuncio è stato dato dalla società cinese, che ha sottolineato la crescita esponenziale registrata negli ultimi mesi. Basti pensare che a fine 2019 Zoom era utilizzata da 10 milioni di persone, il che rende bene l'idea di come sia divenuta popolare. Lo scorso mese, invece, l'amministratore Eric S. Yuan aveva annunciato il raggiungimento dei 200 milioni di utenti attivi quotidianamente, il che vuol dire che in circa tre settimane l'app ha riportato un incremento di 100 milioni di utenti.

"Oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano Zoom in questo periodo difficile" si legge in un post pubblicato sul blog, in cui gli sviluppatori sottolineano che tale dato include sia gli utenti gratuiti che gli abbonati.

L'utilizzo dell'app va oltre le "banali" riunioni e conversazioni con amici: a New York le persone si stanno sposando con Zoom, come annunciato dal governatore dello stato Andrew Cuomo, che ha firmato un ordine esecutivo che permette ai cittadini della Grande Mela di sposarsi da remoto in videoconferenza.

Nonostante ciò però pesano i problemi di sicurezza dell'applicazione: di recente 500mila account Zoom sono stati venduti sul dark web, ma in passato i ricercatori hanno anche scovato gravi falle nel sistema.