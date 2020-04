Zoom vietata da SpaceX di Elon Musk: l'app ha gravi problemi di sicurezza

I problemi di sicurezza di Zoom hanno spinto SpaceX di Elon Musk a vietare l'utilizzo dell'applicazione da parte del dipendenti. Secondo quanto riferito, l'imprenditore sudafricano avrebbe disabilitato tutti gli accessi al servizio di videoconferenza.

Al personale di SpaceX sarebbe infatti stato consigliato di utilizzare le email, gli SMS e le chiamate telefoniche per comunicare.

Alla base delle preoccupazioni non solo la grave falla di sicurezza scovata nella versione per Windows dell'applicazione, ma anche i recenti rapporti secondo cui Zoom non utilizzerebbe la crittografia end-to-end per le chiamate ed avrebbe fatto trapelare migliaia di indirizzi email.

In una dichiarazione rilasciata sul sito web nella giornata di ieri, il fondatore di Zoom Eric Yuan ha affermato che la società "sta esaminando tutti i problemi di sicurezza sollevati dai ricercatori allo scopo di correggerli il più rapidamente possibile". Yuan ha anche osservato che "non abbiamo progettato il prodotto con la previsione che un giorno ogni persona del mondo avrebbe improvvisamente lavorato, studiato e socializzato da casa".

La scorsa settimana invece il team di Zoom ha risolto i problemi con l'SDK Facebook, a seguito di un rapporto pubblicato in rete secondo cui l'applicazione avrebbe inviato al social network di Menlo Park i dati d'utilizzo degli utenti, anche di quelli non registrati alla piattaforma.