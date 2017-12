Zotac annuncia il nuovo MEK1: mini-PC gaming con Kaby Lake e GTX 1070 Ti

entra nel mercato dei PC da gaming creando il nuovo brand Zotac Gaming, con cui si appresta a lanciare il compatto

Il mini-PC gaming MEK1 è stato progettato con l’obiettivo di contenere al massimo le dimensioni, offrendo al tempo stesso un design ricercato e prestazioni di altissimo livello. Con uno chassis da 414 x 118 x 393 millimetri, il MEK1 vanta un design slim con retroilluminazione Zotac Spectra Lightning RGB (con molteplici effetti di illuminazione tra cui statico, strobo, respiro e ciclo a 8 tonalità) e un alimentatore SFX integrato da 450W. Vanta un processore di 7° generazione Intel Core i7-7700 con velocità fino a 4,2 GHz, presenta una GeForce GTX 1070 Ti da 8 GB (l’uscita display è composta da tre porte DisplayPort 1.4, una HDMI 2.0b e una porta DL-DVI-D) ovviamente targata Zotac, 16 GB di memoria DDR4-2400, un SSD NVMe PCIe x4 da 240 GB e un HDD da 2,5“ da 1 TB per l’archiviazione. La connettività include due porte gigabit Ethernet, connettori audio da 3,5 mm, diverse porte USB 3.0 e due porte USB 2.0. La connettività wireless viene gestita tramite 802.11ac / b / g / n Wi-Fi e Bluetooth 4.2.

I modelli selezionati sono in bundle con una tastiera a LED, un mouse da gaming ottico e una serie di tappetini per mouse. MEK1 è disponibile sia in bianco che in nero, al momento però l’azienda non ha ancora rivelato i prezzi e la disponibilità del MEK1 che dovrebbe essere disponibile però a breve in versione "White Edition".