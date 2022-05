Zotac, arriva il PC desktop dentro lo zaino: altro che ultrabook e laptop da gaming

Chi si ricorda del PC-zaino VR Go di Zotac? Probabilmente quasi nessuno, visto che la particolare build, lanciata originariamente nel 2016, ha avuto uno scarso successo. Nonostante ciò, l'azienda di Hong Kong ha rilasciato ben tre revisioni del device, mentre al Computex 2022 ha presentato la nuova versione VR GO 4.0.

Come potete vedere dall'immagine in calce a questa notizia, VR GO 4.0 è un PC condensato nelle dimensioni di uno zainetto, pensato per essere messo in spalla e trasportato in giro per casa, sui mezzi pubblici, a scuola e in ufficio. La particolarità del computer è che quello contenuto nelle tasche dello zaino è un vero e proprio desktop, definito da Zotac come un "PC indossabile all'avanguardia nell'industria".

Sotto la particolare "scocca" del PC troviamo una CPU Intel di undicesima generazione in versione mobile, insieme ad una GPU RTX di NVIDIA per workstation. La presenza di una scheda grafica NVIDIA, nello specifico una RTX A4500, suggerisce che il VR GO 4.0 non è necessariamente un PC da gaming, ma si tratta semmai di un dispositivo pensato per gli amanti del VR, in modo che questi possano collegare il proprio visore al PC e muoversi senza timore di tirare cavi e fili o di inciampare in questi ultimi.

Sfortunatamente, gli upgrade tecnici del VR GO 4.0 sembrano veramente poca cosa rispetto a quanto si può fare con un form factor "standard" per PC. Nonostante ciò, soprattutto lato CPU, il miglioramento del dispositivo sembra essere tangibile, grazie alla sostituzione dell'Intel Core i7-9750H del VR GO 3.0 con un più recente Intel Core i7-11800H.

Resta invece piuttosto difficile comprendere il passaggio dalla RTX 2070 alla RTX A4500, poiché si tratta di un "salto" non solo in termini di potenza, ma anche di tipologia di scheda, passando da una GPU per il gaming ad una per workstation. Probabilmente, ciò dipende dalla necessità di ridurre il più possibile i consumi energetici delle GPU.

A completare la scheda tecnica del particolare PC, comunque, troviamo una RAM DDR4 da 16 GB, un alloggiamento per SSD e Hard Disk e diverse opzioni di I/O, tra cui quattro USB-A 3.1, una USB-C 3.1, due DisplayPort, due USB-A 3.0, un lettore di schede SD e persino un'uscita HDMI. Al momento, sfortunatamente, prezzo e data di uscita del device sono sconosciuti. È comunque possibile che il prezzo sia simile a quello del primo Zotac VR Go, pari a circa 2.000 Dollari.