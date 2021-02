Zotac strizza l'occhio ai miner su Twitter con la foto di un rig multi-GPU

Dopo aver appreso della riconversione di alcuni Internet Cafe in farm per le criptovalute, torniamo sull'argomento per via di un recente post su Twitter della divisione statunitense di Zotac.

Sul profilo Twitter ufficiale infatti, la compagnia ha condiviso la foto di un rig multi-GPU da mining composto da schede video Zotac Gaming GeForce RTX.

Curioso anche l'utilizzo degli hashtag da parte della pagina, menzionando fra i tanti anche le parole Gamers e PCMasterRace sebbene, come abbiamo appreso, proprio il mining rappresenti parte del problema della carenza di GPU nel mercato consumer e quindi nel settore del gaming, in cui è difficilissimo trovare schede video di ultima e penultima generazione e quasi impossibile a prezzi di listino.

Di questi tempi non è facile essere dei videogiocatori, per via di tantissimi motivi, ma la recente impennata del valore di alcune criptovalute, fra cui il Bitcoin, insieme all'enorme potenziale della Serie 30 di NVIDIA, ha reso queste schede video un target preferenziale per i miner e gli speculatori, oltre al ben noto problema di approvvigionamento che sta rendendo sempre più difficile per i produttori ottenere le materie prime e riuscire a soddisfare la domanda crescente.

