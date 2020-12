ZTE Axon 20 5G disponibile in Italia: prezzo e scheda tecnica

In seguito al primo annuncio di qualche settimana fa, torniamo a parlare su queste pagine di ZTE Axon 20 5G, primo smartphone con fotocamera sotto al display, per via dell'inizio delle vendite. Il dispositivo si può comprare anche dall'Italia.

In particolare, l'azienda cinese ha reso disponibile all'acquisto lo smartphone mediante l'apposito sito Web ufficiale. Le vendite sono iniziate ufficialmente oggi 21 dicembre 2020 e il prezzo è fissato a 449 euro. In ogni caso, l'unica colorazione attualmente disponibile è quella Black e c'è un numero limitato di unità.

Infatti, il sistema scelto da ZTE per la prima fase di vendita è quello dell'invito. In parole povere, attualmente per poter acquistare Axon 20 5G è necessario iscriversi mediante il portale ufficiale dell'azienda e sperare di rientrare tra coloro che riceveranno il codice d'invito. Quest'ultimo va poi inserito nella pagina di acquisto, in modo da completare l'ordine. Per completezza d'informazione, in questa fase iniziale ci sono anche degli auricolari TWS in omaggio.

Per quel che concerne la scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G, vi ricordiamo che quest'ultima comprende uno schermo OLED da 6,92 pollici con risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel), refresh rate di 90 Hz e fotocamera in-display, un SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore sotto il display da 32MP e una batteria da 4220 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Per il resto, le dimensioni sono di 172,1 x 77,9 x 7,98 mm, per un peso di 198 grammi. Il sistema operativo? Android 10.