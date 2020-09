ZTE Axon 20 5G, la fotocamera sotto al display è un successo: sold out in poche ore

Dopo l’annuncio del 1° settembre 2020 dello smartphone ZTE Axon 20 5G, il primo al mondo con fotocamera sotto al display, molti utenti sono rimasti sorpresi dal dispositivo e si sono mossi sin da subito per acquistarlo: oggi, 10 settembre 2020, nel primo giorno di vendite ha già venduto tutte le unità disponibili.

Questa notizia non dovrebbe essere una sorpresa, dato che questa tecnologia inedita attrae moltissimi appassionati a cui interessa particolarmente avere uno smartphone dal design minimal e con la percentuale di schermo più alta possibile, ma anche tutti coloro che vogliono provare con mano il futuro del mondo tech. Per le aziende invece, soprattutto per Xiaomi che ha in cantiere un altro smartphone con sensore anteriore sotto al display, è il chiaro segnale che questa feature interessa a molti utenti.

Ma vediamo anche il resto della scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G: dalle dimensioni pari a 172,1 x 77,9 x 7,9 mm, per un peso di 198 grammi, è dotato di uno schermo OLED Full HD+ da 6,92 pollici con fotocamera e lettore di impronte integrati; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, dotata di GPU Adreno 620; 6/8/12GB di RAM e 64/128/256GB di spazio d’archiviazione; quadrupla fotocamera posteriore (64MP + 8MP + 2MP + 2MP) e una fotocamera posteriore da 32MP; e infine una batteria da 4220 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. Tra le altre funzioni poi appaiono il supporto al 5G, Bluetooth 5.1 e NFC.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, si parla di circa 270 Euro al cambio attuale per il modello da 6/128GB, fino ai 343 Euro per la variante da 8/256GB.