ZTE Axon 20 5G, in Italia lo smartphone con fotocamera sotto al display

In seguito all'annuncio in Cina avvenuto a inizio settembre 2020, ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone con fotocamera sotto al display, torna a far parlare di sé. Infatti, l'azienda cinese ha ufficializzato il prossimo arrivo in Italia.

In particolare, mediante un apposito comunicato stampa, ZTE ci ha informato che lo smartphone ZTE Axon 20 5G è in arrivo in diversi mercati nella giornata del 21 dicembre 2020. Tra questi c'è quello europeo, che coinvolge dunque anche l'Italia. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito al possibile prezzo (che verrà rivelato presto), ma a partire da oggi 3 dicembre 2020 gli utenti interessati possono iscriversi mediante il sito ufficiale di ZTE per restare informati in merito al dispositivo.

Per quel che concerne la scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G, vi ricordiamo che lo smartphone monta un display OLED da 6,92 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 90 Hz e fotocamera integrata, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 8GB di RAM, 128GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 8MP (ultra-wide, 120 gradi) + 2MP (per la profondità di campo) + 2MP (per le macro), una fotocamera anteriore sotto il display da 32MP e una batteria da 4220 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Le dimensioni del dispositivo sono pari a 172,1 x 77,9 x 7,98 mm, per un peso di 198 grammi. Il sistema operativo è Android 10.