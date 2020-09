ZTE Axon 20 5G ufficiale: primo smartphone con fotocamera sotto al display!

Giornata di grandi annunci quella di oggi 1 settembre 2020. Non solo in campo di schede video, ma anche a livello di smartphone. Infatti, dopo il reveal di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, è arrivato l'atteso annuncio del primo smartphone con fotocamera sotto al display: ZTE Axon 20 5G.

Stando anche a quanto riportato da SlashGear e Gizchina, questo modello al momento è previsto solamente per il mercato cinese: non ci sono ulteriori informazioni per quanto riguarda un possibile arrivo negli altri mercati. In ogni caso, in Cina il prezzo è fissato a 2198 yuan (circa 270 euro al cambio attuale) per il modello da 6/128GB, mentre la variante da 8/128GB arriva a 2498 yuan (circa 307 euro). Non manca anche un modello da 8/256GB, che viene venduto a 2798 yuan (circa 343 euro).

Per quanto riguarda la scheda tecnica di ZTE Axon 20 5G, troviamo uno schermo OLED da 6,92 pollici con risoluzione Full HD+, aspect-ratio 20,5:9, lettore di impronte integrato, fotocamera integrata, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G operante alla frequenza massima di 2,4 GHz, una GPU Adreno 620, 6/8/12GB di RAM, 64/128/256GB di memoria interna, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 2MP + 2MP, una fotocamera posteriore da 32MP e una batteria da 4220 mAh con supporto alla ricarica a 30W. Non manca il supporto al 5G, Bluetooth 5.1 e NFC. Le dimensioni del dispositivo sono pari a 172,1 x 77,9 x 7,9 mm, per un peso di 198 grammi. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione MiFavor 10.5.

Per quanto riguarda la caratteristica peculiare del dispositivo, ovvero la fotocamera posta sotto allo schermo, ZTE ha divulgato alcune immagini dimostrative, compresa una foto scattata con questo sensore. Potete trovare tutto in calce alla notizia.

Per farvi un'idea più precisa in merito allo smartphone, qui sopra potete trovare un video hands on effettuato direttamente da Ni Fei, CEO di ZTE.