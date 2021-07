ZTE Axon 30 5G ufficiale: fotocamera sotto lo schermo e Snapdragon 870

Dopo aver dato un assaggio agli appassionati con Axon 20 5G (uscito nel 2020), ZTE torna a puntare con decisione sulla fotocamera sotto al display (questa volta di seconda generazione). Il dispositivo "candidato" per cercare di sfruttare come si deve questa soluzione è l'appena annunciato ZTE Axon 30 5G.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, quest'ultimo dispone di una tecnologia migliorata, dato che il produttore ha raddoppiato i ppi nella zona della fotocamera in-display (da 200ppi a 400ppi). Inoltre, il produttore afferma di utilizzare nuovi chip e materiali per questa soluzione, il tutto con l'obiettivo di migliorare la nitidezza delle immagini. Il sensore anteriore da 16MP dovrebbe dunque riuscire a garantire maggiori soddisfazioni rispetto al passato (i risultati di ZTE Axon 20 5G erano un po' "deludenti").

Al netto della caratteristica peculiare, il display AMOLED a 10bit dello smartphone è da 6,92 pollici e dispone di risoluzione Full HD+ (2460 x 1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Sul retro troviamo una quadrupla fotocamera da 64MP (Sony IMX682) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (macro) + 2MP (profondità). Sotto la scocca fa invece capolino un processore Qualcomm Snapdragon 870, affiancato da 6/8/12GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna UFS 3.1. Per il resto, il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione MyOS 11. La batteria è invece da 4.200 mAh ed è supportata da una ricarica a 55W. Troviamo inoltre il supporto a 5G e NFC, così come c'è una funzionalità che consente di "incrementare" la RAM tramite storage (portandola, ad esempio, da 12GB a un totale di 20GB).

In ogni caso, per il momento lo smartphone è stato annunciato per il mercato cinese. In quest'ultimo, ZTE Axon 30 5G ha un costo di partenza di 2.198 yuan (circa 285 euro al cambio attuale, modello 6/128GB) e arriva a 3.098 yuan (circa 402 euro, variante 12/256GB). Lo smartphone arriverà più avanti anche da noi, ma bisognerà attendere ulteriori informazioni ufficiali.