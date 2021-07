ZTE Axon 30 si avvicina: come sarà la nuova generazione di fotocamere sotto al display?

Dopo il lancio di Axon 30 Ultra, disponibile per l’acquisto anche in Italia, ora il produttore cinese sembrerebbe prossimo al lancio del modello Axon 30 base con la nuovissima, seconda generazione di tecnologia di fotocamera sotto allo schermo che, a quanto pare, ha necessitato di parecchio lavoro per essere migliorata a dovere.

A rivelare il possibile periodo di lancio dello smartphone è stato il popolare tipster cinese di Weibo Digital Chat Station, noto anche come DCS, il quale ha affermato che sarà luglio 2021 il mese di uscita di ZTE Axon 30. Questo ritardo nell’approdo sul mercato rispetto alla variante Ultra è stato causato dalla necessità di maggiore lavoro lato ricerca e sviluppo per aggiustare i problemi della fotocamera under-display.

ZTE, del resto, è già famosa per avere lanciato sul mercato globale il primo smartphone al mondo con tale tecnologia, ovvero ZTE Axon 20 5G, eppure i benchmark non hanno particolarmente convinto né la critica, né gli utenti stessi. Per questo motivo, una volta raccolto il feedback del caso, gli ingegneri del brand si sono attivati per eliminare efficacemente l'abbagliamento e la diffrazione dal livello del materiale, implementando un triplo algoritmo intelligente in grado di eliminare efficacemente gli effetti negativi rendendo più luminosa, trasparente e meglio esposta ogni immagine scattata. Il nuovo modulo avanzato, infine, si occuperà di ottimizzare il contrasto, migliorare le prestazioni di imaging proattive e la riproduzione del colore.

Per ora i rivali che hanno deciso di implementare questa tecnologia non hanno ancora rilasciato i loro dispositivi con fotocamera sotto al display, eppure entro la fine del 2021 dovremmo vedere marchi come Samsung e Xiaomi debuttarla facendola così diventare il nuovo trend del mercato smartphone. Un dispositivo mobile su cui gli occhi sono già puntati per tale motivo è il foldable Samsung Galaxy Fold 3, di cui recentemente sono apparse nuove immagini.