ZTE Axon 30 ha una data di lancio: teaser e specifiche tecniche dello smartphone

Dopo il lancio di ZTE Axon 30 Ultra in Italia, la società cinese si sta preparando anche al debutto sul mercato del modello base ZTE Axon 30: tramite il social network Weibo è stato annunciato un evento ad hoc per la sua presentazione, con la pubblicazione delle prime immagini ufficiali del dispositivo.

ZTE ha dunque confermato il lancio di Axon 30 per il 27 luglio 2021, con l’approdo in Occidente (anche in Italia) atteso sempre nello stesso periodo, se non giusto all’inizio di agosto. Grazie ai teaser ufficiali, di cui quello che trovate in copertina alla notizia, possiamo vedere la configurazione quad-camera suddivisa in due grandi cerchi come Honor 50 e Huawei P50, seguendo un trend che sul mercato domestico sembra attirare molto gli utenti. È ufficiale, inoltre, che il sensore principale sarà da 64 megapixel, ergo lo smartphone si proporrà come prodotto di fascia media.

Si parla, inoltre, di prestazioni elevate per “coprire tutte le esigenze quotidiane”. Al momento non è ufficialmente noto il chipset in dotazione, ma indiscrezioni del settore parlano del SoC Qualcomm Snapdragon 870 da 3,2 GHz, accompagnato dalle seguenti opzioni di RAM e archiviazione: 6/8/12 GB RAM + 128/256/512 GB memoria interna. Per quanto concerne lo schermo, invece, ZTE ha confermato già che si tratterà di un pannello AMOLED da 6,92 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Sotto il display si troverà dunque la seconda generazione di fotocamera in-display, con un unico sensore da 16 megapixel. Sarà estremamente interessante vedere se il produttore del Dragone ha applicato migliorie rispetto alla prima versione, ritenuta abbastanza deludente dalla critica anche se, del resto, si trattava di un esperimento ora ritenuto anche da altre società (tra cui Samsung) il nuovo standard per smartphone in sostituzione del notch punch-hole. Insomma, non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per sapere tutto su ZTE Axon 30.

La società, intanto, sembrerebbe al lavoro su uno smartphone con 20 GB di RAM.