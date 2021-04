ZTE Axon 30, la gamma verrà svelata il 15 aprile: variante Pro avrà tre sensori da 64 MP

La nuova serie di smartphone ammiraglia ZTE Axon 30 sta per arrivare, dato che la presentazione è attesa per il 15 aprile 2021. Dato che la fatidica data si sta avvicinando, la società cinese ha deciso di svelare tramite il social cinese Weibo qualche piccolo dettaglio tecnico sul modello ZTE Axon 30 Pro, assieme anche a una sua immagine reale.

In questi post di anteprima ZTE ha mostrato l’elemento fondamentale dello smartphone top di gamma, dato che il comparto fotocamera posteriore avrà tre sensori da 64 megapixel e un quarto modulo teleobiettivo; mancherà, invece, il tanto rumoreggiato sensore da 200 megapixel.

Questa configurazione, che potete vedere nell’immagine in copertina di questo articolo, sarà presente solo su Axon 30 Pro mentre il resto della serie 30 dovrebbe figurare un modulo fotocamera ridotto, magari non nel numero di lenti ma nei megapixel e nella qualità. Per quanto concerne il sensore anteriore, come nel caso del predecessore ZTE Axon 20 5G dovrebbe trattarsi di un modulo sotto al display, il quale tra l’altro ora supporta la frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Non mancano anche dettagli riguardo ciò che appare sotto la scocca, nello specifico il processore in dotazione: sul sito di JD.com, stando a quanto riportato anche dai colleghi di GSMArena, è apparsa infatti una pagina segnaposto per l’intera serie che parla dell’implementazione del chipset Qualcomm Snapdragon 888, come ormai ci si può aspettare nei principali smartphone top di gamma in arrivo sul mercato. Questo SoC, però, con ogni probabilità sarà un’esclusiva del modello Pro.

Ora la vera domanda è: sarà ZTE Axon 30 una serie di successo come ZTE Axon 20 5G? Al tempo la tecnologia della fotocamera sotto al display era una novità assoluta e le critiche non erano mancate, dunque ci si aspettano solamente miglioramenti per quanto riguarda questa feature specifica. Sarà così? Sarà solo il tempo a dircelo.