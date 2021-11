ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition è il primo smartphone con 18GB di RAM e 1TB di memoria

Il brand cinese ZTE ha annunciato oggi il rilascio di ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition in data 25 novembre 2021. Si tratta dell’evoluzione della variante Ultra a noi già nota e ora in offerta per il Black Friday 2021 a 374,50 Euro, che sarà famosa sul mercato come il primo smartphone al mondo con 18 GB di RAM e 1 TB di archiviazione.

In occasione della nostra recensione di ZTE Axon 30 Ultra abbiamo potuto confermare la “forza bruta” dello smartphone e la sua qualità, con prestazioni particolarmente elevate sotto ogni punto di vista. Con la Aerospace Edition, però, il produttore asiatico vuole spingersi oltre soprattutto lato memoria. Si parla, difatti, di 18 GB di RAM (con possibilità di arrivare oltre a 20 GB tramite software) e fino a 1 TB di memoria interna. Così facendo, ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition diventerebbe lo smartphone di punta con la più grande capacità di RAM e archiviazione disponibile per l’acquisto.

Lato fotocamera non si parla di novità nell’array offerto: sarà lo stesso Trinity Camera System con quadrupla fotocamera posteriore di cui principale, grandangolare e ultra-grandangolare da 64 megapixel, accompagnati dal teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 5x e digitale 60x. Insomma, un prodigio della tecnica. Non dovrebbero esserci, quindi, altri cambiamenti lato hardware.

Il prezzo compie un salto importante: sebbene si tratti di semplici conversioni dalle possibili cifre proposte sul mercato domestico, ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition dovrebbe approdare a circa 1.097 Dollari o addirittura 1.254 Dollari, contro i 1.044 Dollari necessari per ZTE Axon 30 Ultra da 16 GB + 1 TB. Sarà interessante vedere se troverà spazio anche in Europa o se resterà in commercio esclusivamente in Cina.