ZTE Axon 30 Ultra arriva in Europa: prezzi ufficiali e bonus preordine

ZTE Axon 30 Ultra sta per arrivare anche al di fuori dei confini del Dragone. Dopo il lancio in data 15 aprile nel mercato domestico cinese, ora il nuovo modello ammiraglia dell’ultima generazione di smartphone top di gamma del brand ZTE sta per giungere anche nel resto del mondo. Proprio oggi, infatti, la società ha annunciato i prezzi globali.

Rivediamo, però, la scheda tecnica di questo modello specifico. Si parla di un dispositivo mobile con processore Qualcomm Snapdragon 888 5G-Ready con velocità di clock massime a 2.84 GHz e tre tagli di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, 12/256 GB o anche 16 GB e 1 TB. La batteria è da 4.600 mAh con ricarica rapida a 66W e il display è un AMOLED FHD+ curvo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz.

Il comparto fotocamera è la caratteristica principale di ZTE Axon 30 Ultra, dato che troviamo quattro sensori posteriori (64MP principale Sony IMX686, 64MP ultra-grandangolare, 64MP 35mm e 8MP periscopio) e il singolo sensore anteriore da 16 megapixel. Il sistema operativo, infine, è Android 11 con personalizzazione MyOS 11.

Giungendo ai prezzi in Italia, si parla di 749 Euro per la versione dotata di 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre per il taglio 12 GB + 256 GB si parla di 849 Euro. Il preordine verrà aperto in data 27 maggio 2021 sul sito ufficiale, mentre la data di vendita nei negozi sarà il 4 giugno 2021. Con il preordine, però, gli acquirenti potranno ottenere anche gli auricolari TWS Livebuds inclusi nel prezzo.

Restando in tema ZTE, la compagnia cinese si sta muovendo in ambito 6G assieme a Huawei. Saranno, come nel caso del 5G, le case guida nel settore telecomunicazioni quando si diffonderà la futura rete mobile? Sarà solo il tempo a dircelo.