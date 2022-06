ZTE Axon 40 Ultra disponibile in Italia a partire da 829 Euro su sito ufficiale

Sono passate quasi tre settimane dall’ufficializzazione in Italia di ZTE Axon 40 Ultra e, proprio oggi 21 giugno 2022, assistiamo al suo lancio effettivo sul sito ufficiale: rivediamo quindi il prezzo a cui viene venduto e le specifiche tecniche, oltre alla promozione dedicata al debutto.

Le specifiche tecniche sono le seguenti: sotto la scocca si trova il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagnato da 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di archiviazione UFS 3.1 e una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 65W. Il display è un AMOLED da 6,8” Full HD+ capace di arrivare a 1.500 nit di luminosità, con refresh rate di 120Hz e un touch sampling rate di 360Hz. Lato fotocamera, invece, troviamo il sensore anteriore sotto al display da 16 megapixel e un comparto posteriore composto da tre sensori da 64 megapixel, di cui un ultra-wide e un tele.

Il prezzo a cui lo trovate disponibile a partire da oggi sul sito ZTE è pari a 829 Euro per la variante con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre l’iterazione da 12/256 GB è venduta a 949 Euro. La spedizione è assicurata in tre giorni e in regalo riceverete un altoparlante Bluetooth se effettuate l’ordine entro il 28 giugno 2022.

Nel mentre, restando in Cina, luglio potrebbe essere un mese di fuoco per Xiaomi dato che sembrano esserci quattro smartphone nuovi in arrivo.