ZTE Axon 40 Ultra ufficiale in Italia: prezzi, fotocamera UDC e scheda tecnica

A circa un mese dall'annuncio in Cina di ZTE Axon 40 Ultra, è giunto il momento di tornare a trattare il dispositivo. Infatti, è arrivato il reveal per l'Italia, ovviamente prezzi inclusi.

Partendo da questi ultimi, si fa riferimento a 829 euro per il modello da 8/128GB, nonché a 949 euro per la variante da 12/256GB. La disponibilità partirà dal 21 giugno 2022 sul portale ufficiale di ZTE. Tra l'altro, non manca una promozione pre-order che consentirà agli utenti di pagare 1,99 euro per ottenere un coupon che permetterà poi di avere uno sconto di 50 euro: questa iniziativa, partita l'8 giugno 2022, rimarrà attiva fino al 21 giugno 2022, ovvero fino alla data dell'effettiva disponibilità dello smartphone.

La scheda tecnica di ZTE Axon 40 Ultra comprende un pannello AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+ (2480 x 1116 pixel), picchi di luminosità di 1.500 nit, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e un touch sampling rate di 360Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12GB di RAM LPDDR5, 128/256GB di memoria interna UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore da 64MP + 64MP (ultra-wide) + 64MP (tele), un sensore anteriore UDC da 16MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 65W. Non manca un sistema di raffreddamento avanzato basato su vapor chamber, così come c'è il supporto, lato video, a quella che ZTE chiama "registrazione 8K ultra-high-definition".

Uno degli aspetti più interessanti del dispositivo riguarda ovviamente la fotocamera UDC, ovvero posta sotto allo schermo, che mira anche a far avere al dispositivo un design "all-screen". Non si tratta di certo del primo modello a implementare una soluzione di questo tipo (come potete approfondire nel nostro speciale relativo agli smartphone con fotocamera sotto il display), ma il produttore sta continuando a puntare su questa strada.

Si è dunque arrivati a 400PPI nella zona della fotocamera (anche se in quel caso il salto era già stato fatto con ZTE Axon 30 5G), nonché all'utilizzo di metodi per migliorare il tutto a livello qualitativo, implementando, ad esempio, la tecnologia Independent Pixel Drive e un "cablaggio trasparente" in quell'area. Si fa riferimento a interessanti questioni tecniche "dietro le quinte" e non è dunque questa la sede giusta per approfondirle: ciò che conta per l'utente finale è che si punta su un'esperienza più fluida e dalla maggiore qualità visiva.