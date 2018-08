ZTE Axon 9 Pro ufficiale: Snapdragon 845, 6GB di RAM e 4000 mAh a 649 euro

Dopo i problemi in territorio statunitense, ZTE torna alla carica annunciando, nel contesto dell'edizione 2018 dell'IFA, il suo nuovo flagship Axon 9 Pro, che presenta delle caratteristiche interessanti, come il SoC Qualcomm Snapdragon 845.

A livello di caratteristiche tecniche, ZTE Axon 9 Pro è dotato di un display curvo 2.5D AMOLED da 6,21 pollici con risoluzione Full HD+ (2248 x 1080 pixel) e aspect ratio 18,7:9, un processore octa-core 64-bit Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, una dual camera posteriore da 12 megapixel (1,4 megapixel, apertura f / 1,75, OIS) + 20 megapixel (obiettivo grandangolare 130 gradi), una fotocamera anteriore da 20MP e una batteria da 4000 mAh.

Inoltre, ZTE Axon 9 Pro è certificato IP68, per resistenza all'acqua e alla polvere, mentre il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Presenti anche gli altoparlanti stereo Dolby Atmos, con supporto la registrazione del suono surround attraverso i tre microfoni, e il Face Detection. Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi passando per il Bluetooth 5.0 e per la porta USB Type-C. Le dimensioni dello smartphone sono di 156,5 x 74,5 x 7,9 mm.

ZTE ha annunciato che Axon 9 Pro sarà disponibile a partire dal prossimo mese di settembre al prezzo di 649 euro.