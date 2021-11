ZTE Black Friday 2021: il flagship ZTE Axon 30 Ultra a soli 374,50 euro!

Dopo aver trattato il Black Friday Apple 2021 di Unieuro, ci spostiamo su un'altra iniziativa promozionale legata al venerdì nero. Infatti, il noto brand ZTE ha lanciato il suo Black Friday 2021 con sconti fino al 50%.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto dalla popolare azienda, il portale ufficiale di ZTE propone offerte fino al 29 novembre 2021 (ricordiamo che il Black Friday "vero e proprio" sarà venerdì 26 novembre 2021). Ovviamente, come ben potete immaginare visto il brand coinvolto, i principali prodotti in sconto sono smartphone.

Infatti, il top di gamma ZTE Axon 30 Ultra viene proposto a 549 euro nella sua variante da 8/128GB, al posto dei precedenti 749 euro (sconto di 200 euro). Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di ZTE Axon 30 Ultra (pubblicata a luglio 2021). L'offerta sarà disponibile fino a esaurimento scorte.

Tuttavia, l'aspetto più interessante è da ricercarsi in una flash sale che prenderà il via a breve. Infatti, sul sito Web ufficiale di ZTE si legge che a un certo punto ci sarà un 50% di sconto sul succitato ZTE Axon 30 Ultra. In parole povere, il prezzo del dispositivo scenderà ad appena 374,50 euro. Il portale ufficiale purtroppo non fornisce troppe indicazioni in merito all'iniziativa, ma viene specificato che le offerte flash saranno attive ogni giorno dal 22 novembre al 29 novembre 2021, dalle 13:00 alle 15:00.

Insomma, potreste voler dare un'occhiata al portale di ZTE per maggiori informazioni. In ogni caso, probabilmente il numero di unità vendute al succitato prezzo sarà limitato. Presumiamo che questo accadrà anche per quel che concerne le altre flash sale indicate dal sito Web, che riguardano cover, cavi, smartwatch, caricabatterie e auricolari.

Per il resto, se siete interessati allo smartphone con fotocamera in-display ZTE Axon 30, in questo periodo il prodotto viene proposto in un bundle che include anche cover, pellicola protettiva e speaker Bluetooth a un prezzo pari a 449 euro (anziché 565,80 euro, risparmio di 116,80 euro). L'offerta è disponibile anche in questo caso fino a esaurimento scorte. Se non conoscete bene questo dispositivo, potreste voler approfondire la nostra recensione di ZTE Axon 30 (uscita a settembre 2021).