ZTE a breve presenterà la nuova generazione di fotocamere sotto al display

A metà gennaio avevamo iniziato a parlare del prossimo smartphone firmato ZTE con fotocamera sotto al display, presumibilmente il modello ZTE Axon 30 Pro, ovvero il diretto successore del primo smartphone al mondo dotato della suddetta tecnologia. Ebbene, la prossima settimana l’azienda cinese presenterà la sua seconda generazione.

Stando infatti a quanto scritto su Weibo da Ni Fei, Presidente della divisione Mobile Devices di ZTE, durante l’evento MWC di Shanghai atteso per il 23-25 febbraio 2021 la società presenterà non solo le novità per quanto concerne l’applicazione di fotocamere sotto allo schermo dello smartphone, ma anche il nuovissimo scanner 3D a luce strutturata posizionato anch’esso sotto la scocca, altra implementazione che vedremo per la prima volta al mondo grazie a ZTE. Sarà interessante capire a cosa potrebbe essere utile, oltre che alla scansione del viso per l’autenticazione biometrica.

Questa potrebbe essere però anche l’occasione per presentare altri dettagli dello smartphone ammiraglia Axon 30 Pro che, fino a oggi, risulterebbe essere dotato di sensore principale Samsung S5KGND da 200 MP (ancora in attesa di presentazione sul mercato) e chipset Qualcomm Snapdragon 888. In attesa di aggiornamenti, però, invitiamo a prendere questi ultimi due dati cum grano salis. Chissà se ZTE riuscirà con questo dispositivo a replicare il successo del modello Axon 20 5G, che nel primo giorno di vendite ha venduto tutte le unità disponibili.

Uno degli ultimi dispositivi lanciati dalla società cinese è anche il nuovo modello di auricolari TWS LiveBuds, dotati di tecnologia di riduzione del rumore ENC, certificazione IPX4, supporto al Bluetooth 5.0 e altre funzionalità ancora.