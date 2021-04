ZTE lancia Axon 30 Ultra: che comparto fotocamera posteriore e che prezzo!

ZTE ha appena annunciato lo smartphone top di gamma Axon 30 Ultra, nuovo modello che abbandona la feature della fotocamera sotto al display - presente invece nel modello base - per puntare su un comparto di sensori d’altissima qualità e su specifiche tecniche molto più competitive, per un prezzo altrettanto interessante.

Partiamo da ciò che si trova sotto la scocca, ovvero il processore flagship Qualcomm Snapdragon 888 octa-core con core Kryo 680 dalle frequenze massime fino a 2.84 GHz e con modem 5G, assieme ai seguenti tagli di memoria: 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, oppure 12/256 GB o 16 GB e 1 TB, rispettivamente LPDDR5 e UFS 3.1. La batteria, invece, è da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 66W. Il display, infine, consiste in un pannello AMOLED FHD+ curvo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e touch sampling rate fino a 300 Hz, dotato anche di protezione Gorilla Glass 5.

Ma veniamo al vero “cuore” di ZTE Axon 30 Ultra, ovvero il comparto fotocamera con quattro sensori: troviamo una fotocamera principale da 64 MP (Sony IMX686 con apertura f/1.6, OIS), un ultra-grandangolare da 64 MP (campo visivo di 120 gradi, f/2.2), una terza lente da 64 MP con lunghezza focale di 35 mm e apertura f/1.9 e, dulcis in fundo, un periscopio da 8 MP con zoom 5x e OIS. Anteriormente, invece, troviamo il notch punch-hole centrale da 16 megapixel. Tra le feature figurano il supporto alla registrazione di video 8K a 30 fps, le modalità Super Night e Super Moon.

Lato connettività troviamo, come detto precedentemente, il supporto alla rete 5G assieme al WiFi 6E e NFC, mentre il sistema operativo è Android 11 con personalizzazione MyOS 11. I prezzi, invece, al momento ammontano a 4.698 yuan (601 Euro alla conversione attuale) per la versione da 8/256 GB, 4.998 yuan o 640 Euro per 12/256 GB e 6.666 yuan o 853 Euro per la variante da 16GB/1TB. Si tratta di cifre particolarmente interessanti, ma molto probabilmente saranno diverse da quelle ufficiali per il mercato europeo; non ci resta, quindi, che attendere aggiornamenti.

Intanto ZTE si sta muovendo anche nel settore del 6G assieme a Huawei per affermarsi sin da subito come leader della futura rete mobile.