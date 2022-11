ZTE lancia il suo Black Friday 2022: sconti fino a 300 euro e offerte lampo

Non ci sono solamente le offerte del Black Friday Amazon ad attirare l'attenzione degli appassionati del mondo tech. Infatti, i brand stanno lanciando le proprie iniziative promozionali "a parte". Tra le aziende coinvolte c'è ZTE, che ha avviato sconti non di poco conto lato smartphone.

A tal proposito, l'iniziativa "ZTE Black Friday 2022" offre sconti fino a 300 euro sulle proposte relative al portfolio del brand. L'offerta più consistente è quella relativa a ZTE Axon 30 Ultra, che passa dai precedenti 749 euro agli attuali 449 euro. Non manca poi un possibile risparmio di 200 euro su ZTE Axon 30, che viene adesso proposto a 299 euro (anziché 499 euro).

Inoltre, c'è uno sconto di 50 euro su ZTE Axon 40 Ultra, che passa da 829 euro a 779 euro, così come non manca un possibile risparmio di 80 euro su ZTE Axon 40 Pro. Infatti, quest'ultimo viene ora venduto a 419 euro, al posto dei precedenti 499 euro. Da notare che l'iniziativa promozionale in sé offre una lampada LED in omaggio con tutti gli ordini, nonché che risultano attive anche delle offerte lampo. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al portale ufficiale di ZTE.

Al netto delle promozioni di ZTE, potrebbe interessarvi restare aggiornati sulle offerte del periodo. A tal proposito, a vostra disposizione c'è la pagina riassunto del Black Friday 2022, ma potreste voler dare un'occhiata anche al canale Telegram degli sconti.