ZTE lancia TWS LiveBuds e Axon 20 5G, vendite aperte a tutti

Dopo una prima fase di vendita legata ai codici d'invito, ZTE ha ufficializzato l'apertura per tutti delle vendite dello smartphone ZTE Axon 20 5G, ovvero il primo dispositivo Android con fotocamera sotto al display. A fianco di quest'ultimo sono stati lanciati anche gli auricolari TWS LiveBuds.

ZTE Axon 20 5G, di cui abbiamo già parlato a più riprese su queste pagine, è disponibile in due colorazioni: Sunrise Yellow e Midnight Black. Entrambe dispongono delle stesse specifiche e hanno un prezzo di 449 euro. L'acquisto si può effettuare mediante il sito ufficiale di ZTE. In ogni caso, dovremmo presto avere a disposizione un'unità di prova dello smartphone, quindi probabilmente ci sarà modo di analizzarlo nel dettaglio su queste pagine.

Per quel che concerne, invece, gli auricolari ZTE TWS LiveBuds, questi ultimi dispongono di riduzione del rumore ENC, supporto al Bluetooth 5.0 (fino a 10 metri di distanza), bassa latenza, controlli touch che permettono di gestire le principali funzionalità, certificazione IPX4 e supporto sia ad iOS che ad Android. Non manca un box con batteria da 550 mAh che può garantire fino a 20 ore di autonomia in totale. Il prezzo in questo caso è fissato a 39,90 euro.

Per maggiori dettagli sui prodotti coinvolti, potete fare riferimento al portale ufficiale dell'azienda.