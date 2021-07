ZTE potrebbe essere lanciare uno smartphone con 20 GB di RAM

La società cinese ZTE non solo si sta avvicinando al lancio dello smartphone Axon 30 con fotocamera sotto al display ma a quanto pare potrebbe anche rilasciare nel corso dei prossimi mesi o nel 2022 un altro dispositivo mobile di fascia alta con 20 GB di RAM sotto la scocca.

A svelare le carte in tavola a tal proposito è stato il direttore del dipartimento per l'esperienza dei consumatori dell'azienda, Lu Qianhao, tramite il social network cinese Weibo. Come ripreso anche da Gizmochina, in un post ad hoc egli ha indicato che potrebbe esserci in cantiere un telefono da ben 20 GB di RAM per garantire la maggiore fluidità possibile in ogni attività. Questa dotazione notevole lato memoria costituirebbe anche un primo caso nella storia degli smartphone, dato che finora il massimo raggiunto è stato quello di 18 GB di RAM o 12-16 GB per gli smartphone ammiraglia mainstream.

Al momento non ci sono indicazioni riguardo al resto del dispositivo, ma con ogni probabilità si tratterà di un modello completamente dedicato al gaming e al mercato asiatico, dato che in quest’ultimo gli smartphone pensati per attività ludiche impegnative lato hardware riscuotono parecchio successo. Tra i tipster si è fatta largo anche l’idea per cui i 20 GB di RAM non siano completamente fisici ma piuttosto un ibrido tra memoria fisica e virtuale, dato che recentemente questa tecnologia si sta diffondendo tra vari produttori come OPPO, vivo e Xiaomi. Insomma, non ci resta che tenere occhi e orecchie aperte per capire se giungeranno altri dettagli in merito.

ZTE intanto ha lanciato anche in Italia il nuovo ZTE Axon 30 Ultra.