ZTE già al lavoro sul prossimo smartphone con fotocamera sotto al display

Il primo smartphone al mondo con fotocamera sotto al display ZTE Axon 20 5G si è mostrato un successo, tanto che ora l’azienda, secondo le ultime dichiarazioni pubblicate sul social cinese Weibo, sembra essere già prossima a presentare al pubblico la seconda generazione di smartphone con tale tecnologia, ancora poco utilizzata dalle aziende.

Secondo quanto riportato anche da GizChina, infatti, pochi giorni fa il Presidente della Terminal Business Unit di ZTE Ni Fei ha dichiarato: “Non vedo l'ora che i nostri prodotti sotto lo schermo di seconda generazione prodotti in serie incontrino tutti voi”. Su Weibo, invece, il direttore del Consumer Experience Department dell’azienda cinese Lv Qianhao ha scritto: “Nessuno capisce la fotocamera fuori schermo meglio di me”.

Insomma, sembrerebbe che la società possa avere alcune sorprese in serbo per gli appassionati del marchio. Effettivamente, risulta già noto il fatto che ZTE rilascerà almeno tre smartphone dotato del processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 888, tra cui la gamma ZTE Axon 30 – di cui potete vedere un teaser in calce all’articolo -, Nubia Red Magic 6 e la serie Nubia Z.

Tra questi ci sarà sicuramente almeno un altro modello con fotocamera frontale sotto al display e ciò renderebbe il produttore asiatico l’unico al mondo a puntare così tanto su questa tecnologia che, nonostante sia particolarmente bella all’occhio, non risulterebbe garantire fotografie altrettanto ottime. C’è comunque tempo per lavorare sul successore Axon 30 che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe giungere entro metà 2021 con feature di imaging ancora più potenti. Insomma, non ci resta che aspettare altre dichiarazioni direttamente dall’azienda.

Ricordiamo infine che ZTE Axon 20 5G è disponibile per l’acquisto anche in Italia a partire da circa 449 Euro.