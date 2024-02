ZTE Libero Flip arriva in Giappone: smartphone pieghevole a meno di 250 euro

La rivoluzione degli smartphone pieghevoli è già iniziata da un po' di tempo in ambito Android, ma il fattore che può indubbiamente ampliare in modo importante la base d'utenza di questi dispositivi è rappresentato dal prezzo. A tal proposito, in Giappone è arrivato lo smartphone pieghevole low cost ZTE Libero Flip.

Quest'ultimo, presentato a fine febbraio 2024 anche mediante un video del canale YouTube Y!mobile, viene infatti venduto, in fase di preordine, a un costo equivalente a circa 244 euro (265 dollari). Quando partirà invece l'effettiva disponibilità, il prezzo salirà a circa 387 euro (420 dollari al cambio attuale).

Per quel che riguarda la scheda tecnica di ZTE Libero Flip, si fa riferimento alla presenza di un pannello OLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione 2.790 x 1.188 pixel, nonché un design verticale in stile Samsung Galaxy Z Flip. Di mezzo c'è poi uno schermo secondario circolare sul retro, che ha diagonale di 1,43 pollici e risoluzione di 466 x 466 pixel.

Non mancano inoltre una batteria da 4.310 mAh, una ricarica a 33W, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre la doppia fotocamera posteriore è legata a un sensore principale da 50MP e una lente da 2MP per la profondità di campo. La fotocamera anteriore è invece da 16MP, mentre il sistema operativo è Android 13. Presente il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, nonché una certificazione IP42. Insomma, ora il Giappone ha il suo foldable low cost: quando arriverà un dispositivo simile anche dalle nostre parti? Gli appassionati non vedono l'ora di scoprirlo.