ZTE Nubia Pad 3D al MWC 2023: le nostre foto allo splendido tablet 3D

Il 2023 potrebbe essere l'anno del grande ritorno del 3D sui nostri dispositivi. A testimoniarlo sono stati il lancio dei primi notebook OLED 3D di Asus nonché dell'incredibile display Acer, tutti dotati di 3D stereoscopico con tracciamento dello sguardo dell'utente.

Un ulteriore passo in avanti in tal senso potrebbe essere rappresentato dal Nubia Pad 3D che, nomen omen, arriva sul mercato proprio con questa tecnologia e pronto a sfidare ben più blasonati competitor del tutto privi di un display con 3D stereoscopico attivo senza bisogno di occhialini. Abbiamo avuto un incontro ravvicinato con questo gioiellino nello stand di ZTE al Mobile World Congress di Barcellona, catturando sguardo e interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori con le sue potenzialità.

Si tratta di una prima assoluta per il mercato dei tablet con questa tecnologia, ma di certo non il primo prodotto destinato al mercato mobile a sfoggiare il supporto al 3D stereoscopico: il riferimento, più o meno velato, è a quella vecchia gloria di LG di cui vi abbiamo parlato più di dieci anni fa nella recensione di LG Optimus 3D.

Tornando a noi, il nuovo ZTE Nubia Pad 3D propone un display 3D da 12,4 pollici e risoluzione custom 2.5K (2560x1600 pixel). Frutto della collaborazione tra Leia e ZTE, il dispositivo utilizza il sistema 3D Lightfield (3DL) con Head Tracking ottimizzato tramite IA per proporre un'esperienza 3D avanzata, con conversione in real-time di contenuti 2D in 3D, incluso il materiale acquisito tramite le sue fotocamere anteriori e posteriori e tutto l'ecosistema di app e feature creato da Leia. Pochi compromessi anche sul versante delle prestazioni, dove prende posto uno Snapdragon 888 accompagnato da un'ampia batteria da 9070 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W.

Potete dare uno sguardo ai nostri scatti al Nubia Pad 3D direttamente in calce. Cosa ne pensate del ritorno del 3D sui dispositivi consumer? Fatecelo sapere nei commenti!