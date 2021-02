ZTE svela la camera in-display di seconda generazione: c'è il Face Unlock

In seguito alle prime avvisaglie di qualche giorno fa, alla fine ZTE ha svelato ufficialmente, nel contesto dell'edizione 2021 del Mobile World Congress di Shanghai, la seconda generazione di fotocamere sotto al display.

Qualcuno si starà probabilmente chiedendo in che senso "seconda generazione", dato che la prima è arrivata sul mercato solamente qualche settimana fa con ZTE Axon 20 5G. Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Gizchina, a quanto pare l'azienda cinese sembra essere effettivamente riuscita in breve tempo a migliorare la tecnologia, perlomeno stando a quanto dichiarato nel contesto dell'MWC.

La fotocamera di ZTE Axon 20 5G ha infatti attirato diverse critiche per quel che concerne la qualità degli scatti, portando con sé qualche dubbio in merito al fatto che questa tecnologia sia realmente pronta per il mercato di massa. In ogni caso, la società cinese non si è data vinta e ha annunciato che la densità dei pixel relativa all'area dello schermo dove si trova la fotocamera è stata raddoppiata, raggiungendo 400 ppi. Inoltre, il refresh rate dello schermo è stato portato da 90Hz a 120Hz.

Oltre a questo, ZTE ha annunciato l'arrivo della scansione facciale 3D, introdotta per la prima volta per quel che riguarda una fotocamera in-display. Questa tecnologia potrà essere utilizzata sia per il Face Unlock che per altri contesti come la realtà aumentata. Il produttore afferma che questo metodo è molto più sicuro rispetto a una comune scansione 2D effettuata da molti smartphone presenti sul mercato.

Dovrebbero inoltre essere stati effettuati miglioramenti anche per quel che concerne la qualità finale degli scatti, ma questo sarà difficile dirlo fino a quando non usciranno le prime prove. A tal proposito, al momento non è chiaro quale dispositivo monterà la fotocamera in-display di seconda generazione, ma si presume che a farlo sarà il top di gamma ZTE Axon 30 Pro.

L'azienda cinese riuscirà a migliorare realmente come si deve, all'atto pratico, la tecnologia? Staremo a vedere.