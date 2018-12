ZTE: trapela online il brevetto del presunto smartphone pieghevole

Sembra proprio che il 2019 sarà l’anno degli smartphone pieghevoli e che molti produttori Android si stiano preparando a entrare in questo nuovo business. Tra queste, a quanto pare c'è ZTE, visto che è trapelato online un brevetto che descrive un dispositivo molto simile al primo prototipo di questo tipo mostrato qualche settimana fa da Samsung.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di AndroidHeadlines, la società cinese ha recentemente presentato un brevetto che avrebbe molte similitudini con il prototipo di smartphone pieghevole mostrato da Samsung sul palco della sua ultima Developer Conference, dove l’azienda sudcoreana ha anche presentato il display Infinity-Flex.

Dall'immagine trapelata, che potete vedere qui sotto, sembra che lo smartphone pieghevole di ZTE comprenderà anche un sensore di impronte digitali e una dual camera + flash Dual LED. In linea generale, però, il brevetto sembra riprendere proprio quanto già fatto vedere da Samsung. Questo ha attirato le critiche di alcuni utenti, che vorrebbero un design diverso. Ricordiamo inoltre che, stando a diverse fonti, il progetto di Infinity-Flex è stato recentemente trafugato e venduto in Cina, anche se appare improbabile che siano coinvolte aziende di grosso calibro. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche mese per saperne di più: il 2019 non è poi così lontano.