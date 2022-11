Le zucche di Halloween lasciate nella foresta sono un grande problema ambientale

Halloween è finito. Le decorazioni vengono tolte, i dolcetti mangiati e le zucche intagliate vengono buttate. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna molti lasciano le zucche nella foresta per "nutrire" le creature che abitano queste zone, ma quello che sembra essere un gesto altruista è in realtà un grande problema.

Il Telegraph ha infatti notato che molte persone hanno già lasciato questi vegetali nelle foreste, ma si tratta di un'azione da evitare assolutamente. "Sembra che si sia costruito un mito sul fatto che lasciare le zucche nei boschi aiuti la fauna selvatica", sostiene Paul Bunton, responsabile del coinvolgimento e della comunicazione presso The Woodland Trust.

Un problema è dato dai ricci. All'inizio di novembre, queste creature stanno cercando di ingrassare il più possibile per sopravvivere al loro letargo invernale. Tuttavia, mangiare la zucca è dannoso per i loro stomaci, causando diarrea e disidratazione: in poche parole potrebbero avere delle difficoltà a ingrassare e in alcuni casi ciò potrebbe rivelarsi fatale.

Non solo: le zucche rimanenti potrebbero contenere candele e decorazioni di plastica, che possono anche essere fatali per la fauna selvatica se ingerite. Inoltre i vegetali in decomposizione potrebbero attirare fauna selvatica non "locale", come ad esempio i topi, mentre i nutrienti aggiuntivi nelle zucche potrebbero influire negativamente sull'equilibrio del suolo.

Insomma, quella che sembra essere una "buona azione" è in realtà molto dannosa (per questo motivo, pensate, McDonald's ha cambiato la forma dei bicchieri del McFlurry).