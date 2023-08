Zuckerberg accetta ufficialmente il cage match con Musk: c'è una data

In seguito all'annuncio di Elon Musk sul cage match, un po' tutti stavano attendendo una conferma da parte dell'altro diretto interessato. Ebbene, signore e signori, alla fine Mark Zuckerberg ha accettato e c'è già persino una possibile data dell'incontro, che verrà immancabilmente trasmesso in live streaming.

Il tweet originale di Musk, legato al 6 agosto 2023, affermava che il tutto sarebbe stato trasmesso su X (Twitter, per chi si fosse perso il rebrand in X), ma come in molti immaginavano sembra che l'imprenditore abbia "corso un po' troppo", considerando infatti che Zuckerberg non si era ancora espresso in merito e ha già chiesto, mediante un post su Threads pubblicato nella notte italiana tra il 6 e il 7 agosto 2023, se sia effettivamente il caso di andare in onda su quella piattaforma.

La frecciatina lanciata dal CEO di Meta in tal senso recita: "Non dovremmo usare una piattaforma più affidabile che possa effettivamente raccogliere fondi per beneficenza?". Ricordiamo infatti che i proventi dell'evento saranno donati in beneficenza per i veterani dell'esercito americano, cosa nota già dall'annuncio iniziale di Musk. In ogni caso, la sfida è aperta, che sia a suon di post/tweet o in un effettivo cage match.

Al netto di quale sarà la piattaforma su cui verrà trasmesso l'evento (anche se Musk chiaramente ha tutto l'interesse nel spingere per "Twitter X"), la data suggerita da Zuckerberg è quella del 26 agosto 2023, che è un sabato. Non ci sono ancora conferme in merito alla data, ma da un lato abbiamo uno Zuckerberg che si è detto "pronto oggi" per la cage fight, mentre dall'altro abbiamo un Musk già sicuro di "vincere la sfida se sarà breve". Nel frattempo, Zuckerberg ha lanciato un'altra frecciatina a Musk, rispondendo a chi chiedeva se avesse effettivamente accettato il match con un "funding secured", in riferimento alle vicissitudini avute da Musk con Tesla in passato. Che timeline.