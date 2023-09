Zuckerberg annuncia le Meta AI: da Emu a Snoop Dogg come Dungeon Master

In seguito agli annunci relativi a Meta Quest 3, Mark Zuckerberg ha sfruttato il palcoscenico dell'edizione 2023 dell'evento Meta Connect per puntare in modo importante sull'intelligenza artificiale. A tal proposito, è arrivato il reveal delle cosiddette Meta AI, che approderanno un po' in tutti i servizi dell'azienda.

Infatti, Meta ha svelato l'arrivo di tool IA per le sue piattaforme, a partire da strumenti per generare sticker mediante l'intelligenza artificiale, disponibili a partire dalla giornata del 27 settembre 2023. Su Instagram i tool di editing arriveranno invece a partire da ottobre 2023, ma in linea generale Zuckerberg e soci stanno introducendo molteplici funzioni IA sui social di Meta.

È poi arrivato l'annuncio di una piattaforma per creare IA che possono funzionare mediante Facebook e simili. Si aprono insomma le porte agli sviluppatori, così come la stessa Meta ha annunciato di aver creato le proprie intelligenze artificiali con questo sistema. Queste verranno lanciate presto: in linea generale, le Meta AI, basate su Llama 2, consentono di conversare con dei chatbot come se fossero delle persone.

A questo punto sono dunque arrivati alcuni esempi pratici, tra cui l'IA che vede Snoop Dogg come Dungeon Master. Tuttavia, durante l'evento sono state mostrate anche diverse Meta AI legate ad altre personalità ben note a livello globale. Si punta insomma anche sull'intrattenimento, nonostante alcuni esempi più seri, effettuati sempre sul palco del Connect 2023, abbiano riguardato la possibilità, ad esempio, di avere un assistente IA per sistemare il proprio testo o ancora per ottenere suggerimenti relativi a ricette. Per ora questi chatbot non hanno accesso a informazioni in tempo reale, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. Arriverà poi anche il cosiddetto AI Studio, che consentirà ai developer di realizzare questo tipo di intelligenze artificiali a loro modo.

Per il resto, per l'occasione è stato annunciato anche il generatore di immagini IA Emu, che in parole povere rappresenta la "risposta" di Meta a DALL-E e Midjourney. Insomma, Meta sta indubbiamente puntando in modo importante sull'intelligenza artificiale, aprendo tra l'altro le porte a terze parti per realizzare esperienze di questo tipo, anche in ambito Metaverso.