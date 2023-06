Zuckerberg su Apple Vision Pro: non rivoluzionario, allontana le persone

L’annuncio di Apple Vision Pro ha avuto un eco importante nel mercato della realtà aumentata e virtuale, ed ha attirato anche le attenzioni dei competitor. Mark Zuckerberg di Meta, però, non sembra essere impressionato dall'headset.

In un incontro con i dipendenti, riportato da The Verge, il CEO del social network ha affermato che il dispositivo di Apple non porta con se nessuna grossa novità tecnologica che Meta non abbia già esplorato. Il giovane amministratore delegato ha anche affermato che la visione di Apple relativa all’utilizzo da parte delle persone di tale visore “non coincide con la nostra”.

Nell’incontro, ovviamente, Zuckerberg ha anche rimarcato la differenza di prezzo tra Meta Quest 3 e Vision Pro: il primo costa 499 Dollari, il secondo invece arriverà nel 2023 a 3499 Dollari.

“Il loro annuncio mostra davvero la differenza nei valori e nella visione che le nostre aziende hanno per questo settore” ha affermato Zuckerberg ai dipendenti riuniti presso la sede di Menlo Park.

Scendendo nei dettagli, il numero uno di Meta ha spiegato che mentre i Meta Quest puntano a “far interagire le persone in modo nuovi per farle sentire più vicine”, Apple ha mostrato “demo con persone sole sedute sul divano”. “Potrebbe essere la visione del futuro dell’informatica, ma non è ciò che voglio” ha affermato.

“Hanno optato per un display a risoluzione più alta, e tra quello e tutta la tecnologia che hanno messo lì per alimentarlo, costa sette volte di più e richiede così tanta energia che ora ha bisogno di una batteria e di un cavo collegato per usarlo. È un compromesso di progettazione che potrebbe avere senso in alcuni casi” spiega Zuckerberg.

Nella giornata di ieri, è emerso che gli schermi di Apple Vision Pro girano a 90Hz.