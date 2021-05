Zuckerberg, la capra di nome Bitcoin e la metaforica cena con Jack Dorsey

Certamente qualcuno ancora ricorderà il particolare racconto di Jack Dorsey, fondatore di Twitter, sulla sua curiosa cena a casa di Mark Zuckerberg in cui il creatore di Facebook gli servì una capra che aveva ucciso con le sue mani.

Tale aneddoto non poteva fare altro che tornare alla ribalta dopo il recente post pubblicato dallo stesso Zuckerberg sulla sua piattaforma. Nel post, che potrete trovare in calce alla notizia, il CEO di Facebook ha presentato al mondo le sue due capre, Max e Bitcoin.

Ovviamente, i più appassionati al mondo cripto si sono già messi all'opera per cercare di decifrare le reali intenzioni del giovane miliardario, soprattutto dopo le recenti notizie sul suo possibile interessamento nella madre delle criptovalute.

Se da un lato il mondo cripto si sta interrogando sui possibili risvolti pratici di questa curiosa vicenda, ovvero se in qualche modo sarà destinata a spostare le candeline del valore della valuta, dall'altra parte c'è chi esprime apprensione per il destino di Bitcoin, ma non esattamente della moneta.

Stando al racconto di Dorsey infatti, Zuckerberg affermò di avere come obiettivo personale quello di mangiare solo animali uccisi personalmente ma sappiamo che l'eccentrico sviluppatore ama porsi delle sfide annuali perciò anche questa particolare filosofia potrebbe rientrare fra gli obiettivi a tempo e dunque non essere più, per restare in tema finanziario, in corso di validità.

In maniera più metaforica invece, la domanda sorge spontanea. Che Zuckerberg abbia intenzione di cannibalizzare Bitcoin con Diem? Oppure al contrario, potrebbe in qualche modo essere un indizio del suo abbandono al progetto cripto per investire proprio in Bitcoin?