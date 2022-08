Zuckerberg conferma: il nuovo visore Project Cambria sarà lanciato ad Ottobre

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, nel corso del podcast di Joe Rogan ha confermato che il prossimo visore per la realtà virtuale di Meta arriverà ad ottobre. Il progetto, noto come “Project Cambria”, con ogni probabilità verrà presentato durante la conferenza Connect che l’azienda è solita tenere a cadenza annuale.

“Per il prossimo dispositivo che uscirà a ottobre, ci sono alcune grandi funzionalità” ha spiegato il CEO del colosso dei social network, che ha descritto alcune delle funzionalità che andranno a comporre la scheda tecnica, tra cui figura il tracciamento degli occhi e del viso. “La possibilità di avere ora un tipo di contatto visivo nella realtà virtuale” è secondo Zuckerberg uno dei punti cardine dell’esperienza che vuole offrire la compagnia americana. Gli utenti avranno la possibilità di “tracciare il proprio viso per riprodurre in realtà virtuale sorrisi o altre espressioni facciali”.

Non si tratta della prima volta che si parla di questo visore. Lo scorso maggio erano emersi i prezzi e la finestra di lancio di Project Cambria, che secondo i rumor dovrebbe essere un visore progettato principalmente per il lavoro e non per il gaming e dovrebbe posizionarsi nella fascia di prezzo che parte dai 799 Dollari negli Stati Uniti (799 Euro in Europa). I costi insomma dovrebbero essere significativamente più elevati rispetto all’attuale Quest.