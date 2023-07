Zuckerberg fiducioso su Threads: potrebbe essere il nuovo Facebook

Nel corso della conference call tenuta nella notte italiana, dove sono stati commentati i risultati trimestrali nel corso del quale Facebook ha raggiunto il massimo storico di utenti attivi, Mark Zuckerberg si è anche detto molto fiducioso sulla nuova piattaforma Threads lanciata da qualche settimana.

Al giovane CEO, nello specifico, è stato chiesto più volte di Threads e delle sue aspettative a lungo termine. Zuckerberg ha affermato che è “una strana anomalia nel settore tecnologico che non ci sia stata un'app come questa per le conversazioni basate su testo che abbia raggiunto 1 miliardo di persone”, il che lascia intuire come le aspettative intorno a questa nuova piattaforma siano elevate sebbene Threads al momento abbia raggiunto “solo” 100 milioni di utenti, un numero inferiore rispetto a quello citato nella call.

Zuckerberg ha affermato che attualmente l’obiettivo principale di Threads è migliorare la fidelizzazione degli utenti, e si è detto “ molto fiducioso che saremo in grado di versare abbastanza benzina per aiutarlo a crescere”. Ovviamente l’obiettivo passa anche attraverso l’aggiunta di nuove funzionalità di cui ha parlato anche l’amministratore delegato di Instagram Adam Mosseri, oltre che con il debutto del client anche in mercati in cui non è disponibile, come l’Europa.

Gli ultimi dati, però, mostrano che il numero di utenti Threads attivi è diminuito dopo l’entusiasmo iniziale.