Zuckerberg in formissima per il match contro Elon Musk: si allena con due campioni MMA

Il successo di Threads non può che far felice Mark Zuckerberg. Il nuovo social network, infatti, continua a registrare numeri da record ed un’adozione in continua crescita. Il CEO di Meta, però, guarda già oltre al match con Elon Musk.

Il giovane amministratore delegato infatti si è lasciato ritrarre insieme a Israel Adesanya e Alex Volkanovski, due popolari combattenti MMA, al termine di un allenamento. “Nessun fugazi con Mark. Questa è una faccenda seria”, ha scritto Adesanya nel post dove si vede Zuckerberg in forma smagliante.

Se Elon Musk ha accettato l’invito del campione UFC Georges St Pierre, che si è offerto di allenarlo in vista del match contro il rivale, Zuckerberg si è affidato a Adesanya e Volkanovski per prepararsi.

Il Business Insider ha contattato Meta per ottenere qualche informazione sul possibile match, ma al momento non sono arrivate indicazioni di alcun tipo a riguardo.

Le frizioni tra Musk e Zuckerberg nell’ultima settimana sono aumentate a dismisura, soprattutto dopo il lancio di Threads. Musk ha pesantemente insultato Zuckerberg definendolo “cornuto” su Twitter e l’ha sfidato in un contest particolare: una sfida a chi ha gli organi genitali più lunghi. Dal suo canto, Zuckerberg non ha risposto.

Nelle scorse ore si era anche sparsa l'idea di far tenere il match al Colosseo, ma sono state smentite.