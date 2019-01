Zuckerberg: la fusione di Whatsapp, Instagram e Messenger migliorerà la sicurezza

Sono arrivate le prime conferme ufficiali sulla possibile (ed a questo punto sempre più probabile) unione di Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger, di cui aveva parlato la scorsa settimana il New York Times.

Nel corso della conferenza con gli investitori della scorsa notte, Mark Zuckerberg ha confermato i piani della società, ed ha anche affermato che l'unione delle tre piattaforme di messaggistica istantanea è ancora nelle fasi preliminari, segno che lo stralcio dell'articolo del Times che puntava ad un lancio nel 2020 corrispondeva alla verità, anche se non sono da escludere possibili rinvii.

"L'integrazione a cui stiamo pensando ancora non è definitiva. Abbiamo ancora tanto da capire" ha esordito il CEO, il quale però è poi sceso nei dettagli spiegando le motivazioni che hanno spinto il colosso dei social media a prendere una decisione di questo tipo.

Zuckerberg infatti ha spiegato che l'integrazione tra i tre servizi di messaggistica andrà a favorire gli utenti, che potranno godere di una maggiore sicurezza tramite la crittografia end-to-end che intende sfruttare. Ad esempio, ciò consentirebbe ad un utente Messenger di inviare un messaggio crittografato end-to-end ad un utente Whatsapp o Instagram, o viceversa.

"Penso che sia la direzione in cui dovremmo andare avanti per il futuro" ha affermato Zuckerberg sul sistema di messaggistica end-to-end, sottolineando che questa piattaforma unica andrà a colmare alcune lacune nella comunicazione. Ad esempio un utente potrebbe usare Marketplace su Facebook, per poi usare Whatsapp per la messaggistica.

Il CEO si è soffermato sul fatto che questo nuovo sistema combinato potrebbe funzionare in maniera simile ad iMessage, offrendo maggiore sicurezza agli utenti finali.