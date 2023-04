Zuckerberg: IA generativa in tutti i prodotti Meta, Whatsapp compreso

Nella stessa conference call dove è stata annunciata la crescita del tempo trascorso dagli utenti su Instagram, Mark Zuckerberg ha spiegato che la sua società vede “un’opportunità per presentare agenti d’intelligenza artificiale a miliardi di persone” attraverso i propri prodotti.

Il commento del giovane CEO è piuttosto vago, ma Zuckerberg ha comunque fornito qualche linea guida che lascia presagire gli aspetti su cui andrà a soffermarsi la strategia d’IA della società.

“Stiamo esplorando esperienze di chat in Whatsapp e Messenger, strumenti di creazione visiva per post su Facebook ed Instagram ma anche pubblicità ed esperienze video e multimodali” ha continuato Zuckerberg, secondo cui tali strumenti saranno preziosi per tutti gli utenti, sia singoli che aziende oltre che creator. “Ad esempio, mi aspetto molto interesse per gli agenti di intelligenza artificiale legati alla messaggistica aziendale e l’assistenza clienti non appena sarà disponibile” ha affermato Zuckerberg.

È innegabile quindi che anche Meta abbia intenzione di saltare sul carrozzone dell’IA generativa, anche alla luce del successo senza precedenti ottenuto da ChatGPT di OpenAi che ha resola tecnologia il trend dell’anno e probabilmente anche dei prossimi.

Zuckerberg ha affermato che “l’IA generativa toccherà tutti i nostri prodotti” ed ha accennato al fatto che tale tecnologia potrebbe accelerare alcune attività come l’assistenza clienti di Whatsapp. Nel frattempo, in giornata odierna è arrivatala notizia che anche la Russia ha lanciato il suo ChatGPT.