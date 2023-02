Zuckerberg e Meta tornano a gamba tesa sull'IA: la risposta a ChatGPT è LLaMA

Mentre la questione dei licenziamenti legati a Meta continua a tenere banco, Mark Zuckerberg ha effettuato un annuncio importante in campo IA.

Come riportato anche da Gizmodo e The Verge, così come spiegato sul blog ufficiale di Meta nella giornata del 24 febbraio 2023, l'azienda ha ufficializzato il suo strumento di intelligenza artificiale, chiamato LLaMA (Large Language Model Meta AI).

Come ben potete immaginare, l'IA, come spiegato dallo stesso Zuckerberg su Facebook, è pensata per generare testo, intrattenere conversazioni, riassumere materiale scritto e altro. Tra le operazioni descritte dal CEO di Meta, ci sono anche funzionalità più avanzate, legate ad esempio al risolvere teoremi matematici e prevedere strutture proteiche.

Qui entra in gioco uno degli aspetti principali riguardanti la novità in casa Meta, che per ora non risulta integrata in alcun servizio dell'azienda. Infatti, Zuckerberg e soci stanno puntando a rendere il tutto disponibile in ambito di ricerca, in quanto la soluzione IA di Meta secondo il CEO è indicata per "aiutare i ricercatori ad avanzare col lavoro". Se da un lato, dunque, LLaMA arriva in un momento di grande attenzione per ChatGPT e simili, dall'altro per ora non si fa riferimento a un servizio disponibile lato consumer.

Sono già stati pubblicati un documento su LLaMA ed è disponibile anche una pagina GitHub, dunque se volete approfondire ulteriormente il progetto sapete dove proseguire la vostra sessione di navigazione Web. Vale per il resto la pena notare che Meta ha addestrato l'IA su oltre 20 lingue diverse, così come che l'azienda di Mark Zuckerberg indica che la sua soluzione richiederebbe molte meno risorse rispetto a quanto già visto in questo campo. C'è poi la volontà di procedere con un approccio responsabile.